وفاة واسيج مدرب بلجيكا السابق

وبحسب المصدر ذاته فإن واسيج الذي كان أول مدرب من إقليم والونيا (الناطق بالفرنسية) في تاريخ كرة القدم البلجيكية، "أدخل المستشفى منذ أسبوع" بسبب "قصور في القلب ومشاكل في الكلى".

واشتهر واسيج بمسيرته كمدرب أكثر من مشواره كلاعب، حيث دافع عن ألوان ثلاثة أندية بين عامي 1959 و1973 (آر إف سي لياج، راسينغ وايت بروكسل وكاي إف سي وينترسلاغ).

ودرب واسيج، الذي ولد في 26 آب/أغسطس 1939 بالقرب من لياج، العديد من الفرق في بلجيكا بينها ستاندار لياج وسبورتينغ شارلروا.

عين مدرباً للمنتخب البلجيكي عام 1999 لكن خرج من الدور الأول من كأس أوروبا التي استضافتها بلجيكا مع هولندا عام 2000.

وفي كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، خرجت بلجيكا من الدور ثمن النهائي بالخسارة صفر-2 أمام البرازيل التي توجت باللقب لاحقًا.

وأشرف فاسيج على تدريب المنتخب الجزائري لفترة قصيرة عام 2004.







