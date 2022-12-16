وفاة ميهايلوفيتش بعد صراع طويل مع المرض

وأصيب ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الإيطالي السابق قبل أكثر من سنتين بسرطان الدم، ورغم أن التحاليل كشفت شفاء المدرب، إلا أن المتابعة الطبية التي خضع لها كشفت أن المرض ما زال موجوداً وانتشر بجسده مرة ثانية.

ويُعتبر ميهايلوفيتش من أفضل مسدّدي الركلات الحرة في التاريخ، وهو يملك أكبر عدد من الأهداف من ضربة حرة في تاريخ الدوري الايطالي (28).

نعته رابطة الدوري الإيطالي عبر حسابها على تويتر "تأثيره على رياضتنا، بلدنا وقلوبنا ستُذكر إلى الأبد، بالإضافة إلى روحه القتالية وقلبه الطيب".

ونعته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على تويتر "حاربت مثل الأسد على أرض الملعب وفي الحياة. كنت مثالا ومنحت الشجاعة للعديد من الاشخاص الذين يعانون من هذا المرض...ستكون دائمًا فائزًا".

يذكر أن ميهايلوفيتش كان من أبرز اللاعبين في الدوري الإيطالي بين 1992 و2006 حيث دافع عن ألوان روما وسامبدوريا ولاتسيو وأخيراً إنتر قبل أن يتولى تدريب بولونيا ثم كاتانيا وفيورنتينا والمنتخب الصربي (2012-2013) وسامبدوريا وميلان وتورينو وسبورتينغ البرتغالي، وأخيراً بولونيا بين 2019 و2022.

