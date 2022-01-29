وفاة مشجّع بنوبة قلبية في الـ"تشامبيونشيب"

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة التي جمعت فولهام وضيفه بلاكبول ضمن الجولة التاسعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإنكليزي لكرة القدم "تشامبيونشيب".

وسجّل فولهام هدفا عن طريق ألكسندر ميتروفيتش (6) وبعدها أوقف الحكم المباراة بسبب طارئ صحّي لأحد المشجّعين كان يتابع اللّقاء من المدرّجات ليعود بعدها الفريقان إلى غرف تغيير الملابس.

بعد ذلك استؤنفت المباراة إثر نقل المشجّع إلى المستشفى وتمكّن بلاكبول من التّعديل عن طريق جوش بولر (57).

لاحقاً أعلن فولهام وفاة المشجّع معرباً عن تعازيه لعائلته وأصدقائه.