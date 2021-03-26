وفاة لاعب ومدرب الفيصلي السابق راتب العوضات



وقال الفيصلي في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "ببالغ الحزن والأسى ينعى مجلس إدارة النادي الفيصلي والجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير، وفاة لاعبنا السابق والمدرب الوطني راتب العوضات بعد صراع مع المرض"، بعد أربعة أيام من عودته من رحلة علاج خارجية.

ويعتبر العوضات أحد أبرز نجوم الكرة الأردنية في عصرها الذهبي، إذ ساهم في وصول ومشاركة منتخب "النشامى" للمرة الأولى في نهائيات كأس آسيا في الصين عام 2004 تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.

وساهم العوضات أيضاً بتتويج منتخب الأردن بذهبية الدورة الرياضية العربية مرتين عام 1997 في لبنان و1999 في الأردن تحت قيادة المدرب الوطني الراحل محمّد عوض، ومن أبرز إنجازاته كلاعب مع فريق الفيصلي التتويج مرتين بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عامي 2004 و2005، ولقب وصيف دوري أبطال العرب عام 2007، وحقق مع الفيصلي العشرات من الألقاب المحلية.



وسبق للراحل أن درب العديد من الأندية مثل الفيصلي وذات رأس والبقعة، وقاد الفيصلي الموسم قبل الماضي للتتويج بآخر ألقابه في بطولة دوري المحترفين، كما قاده في مرحلة الذهاب من بطولة الدوري للموسم الماضي قبل أن يتخلى عن مهمته لاستكمال مراحل علاجه من مرض السرطان.