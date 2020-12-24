وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك

وأعلن المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عصام سالم "وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثراً بفيروس كورونا، في الساعات المبكرة من صباح اليوم"، مضيفاً "هذه الوفاة جاءت بسبب بفيروس كورونا الذي ظل يعاني منه طيلة الفترة الماضية، منذ توليه مهمة إدارة النادي".

وأصيب البكري بـ"كوفيد-19" بعد أيام من قرار تعيينه رئيساً للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك بقرار من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وإيقاف مجلس رئيسه السابق مرتضى منصور وتحويله للنيابة العامة لوجود مخالفات مالية وإدارية.





