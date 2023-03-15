وفاة رئيس الاتحاد الفرنسي السابق كلود سيمونيه عن 92 عاماً

وترأس سيمونيه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من 1994 إلى 2005 وتوج المنتخب معه بلقب كأس أوروبا 2000 أيضاً الى جانب اللقب العالمي الأول قبلها بعامين على أرضه.

ونعى ديدييه ديشان سيمونيه في بيان قال فيه "مع رحيل كلود سيمونيه، تفقد كرة القدم الفرنسية قائداً ميَّز تاريخ رياضتنا لأنه كان رئيسنا (الاتحاد) عندما نلنا شرف الفوز بكأس العالم عام 1998... ثم كأس أوروبا 2000".

وتابع ديشان الذي كان لاعباً ضمن تشكيلة مونديال 1998 أن سيمونيه "أعاد المنتخب الفرنسي إلى طريق النجاح. سأحتفظ بصور جميلة عنه، بسعادة هائلة".



