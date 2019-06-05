وجاء في بيان الاتحاد "الكرة السويدية في حداد. توفي لينارت يوهانسون. رحل مساء الرابع من حزيران/يونيو عن 89 عاما بعد مرض لفترة قصيرة".

وتزامنت فترة حكم يوهانسون الطويلة عل رأس الاتحاد الاوروبي مع تحول كبير في مالية كرة القدم، إذ ارتفعت ايراداتها بشكل كبير بفعل الحقوق الباهظة للنقل التلفزيوني.

ولد يوهانسون في عائلة من العمال في بروما، إحدى ضواحي ستكوهولم، وعمل ساعيا للبريد بعمر الخامسة عشرة في شركة للأشغال العامة ترأس لاحقا مجلس إدارتها. استهل مشواره الرياضي في الستينيات من القرن الماضي في لعبة كرة اليد.

انتخب رئيسا لنادي أيك عام 1967 قبل ان يصل في 1985 إلى رئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده. في 1990، تولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، وفي عهده انطلقت عام 1992 مسابقة دوري أبطال أوروبا وطورها بعدما كانت تعرف سابقا باسم كأس أوروبا للأندية البطلة.

فقد منصبه في عام 2007 عندما خسر بعمر السابعة والسبعين انتخابات الاتحاد القاري أمام الفرنسي ميشال بلاتيني الموقوف راهنا لقضايا فساد.

كما خسر يوهانسون الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي عام 1998 أمام السويسري جوزيف بلاتر عندما حصل على 80 صوتا مقابل 111 لبلاتر الموقوف راهنا لقضايا فساد.