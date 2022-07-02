وفاة حارس مرمى رينجرز السابق غورام عن 58 عاما

وقال النادي في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت: "نادي رينجرز لكرة القدم يشعر بحزن عميق لإعلان وفاة حارس مرمانا الأسطوري أندي غورام بعد معركة قصيرة مع مرض السرطان".

وتم تشخيص إصابة غورام بالسرطان في مرحلته النهائية في أيار/مايو الماضي، وأبلغه الأطباء بأن أمام ستة أشهر للعيش، بعد رفضه العلاج الكيميائي.

وولد غورام في إنكلترا من أب اسكتلندي، وبدأ مسيرته الكروية في عام 1981 مع نادي أولدهام أثليتيك الإنكليزي (تشامبيونشيب)، قبل أن ينضم إلى هيبرنيان أدنبرة الاسكتلندي في عام 1987، قبل أن تشهد مسيرته نقطة تحول بعد انتقاله الى صفوف غلاسكو رينجرز بعد أربع سنوات.

خاض غورام 260 مباراة مع رينجرز في الفترة بين 1991 و1998 وتوج معه بلقب الدوري ست مرات من أصل تسع متتالية لفريقه (1989-1997) وشارك في نهائيات بطولة أمم أوروبا 1992 و1996 مع منتخب بلاده (43 مباراة دولية).

مثّل غورام أيضًا اسكتلندا في لعبة الكريكيت أربع مرات بين عامي 1989 و1991. وهو اللاعب الإسكتلندي الوحيد الذي لعب الكريكيت وكرة القدم معا على أعلى المستويات.

