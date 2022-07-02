English
العربية
تصفيات كأس العالم
كرة القدم

وفاة حارس مرمى رينجرز السابق غورام عن 58 عاما

من قبل

أعلن نادي رينجرز الإسكتلندي لكرة القدم السبت وفاة أسطورته حارس مرماه السابق أندي غورام عن 58 عاماً بسبب السرطان.

Reuters

وقال النادي في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت: "نادي رينجرز لكرة القدم يشعر بحزن عميق لإعلان وفاة حارس مرمانا الأسطوري أندي غورام بعد معركة قصيرة مع مرض السرطان".

وتم تشخيص إصابة غورام بالسرطان في مرحلته النهائية في أيار/مايو الماضي، وأبلغه الأطباء بأن أمام ستة أشهر للعيش، بعد رفضه العلاج الكيميائي.

وولد غورام في إنكلترا من أب اسكتلندي، وبدأ مسيرته الكروية في عام 1981 مع نادي أولدهام أثليتيك الإنكليزي (تشامبيونشيب)، قبل أن ينضم إلى هيبرنيان أدنبرة الاسكتلندي في عام 1987، قبل أن تشهد مسيرته نقطة تحول بعد انتقاله الى صفوف غلاسكو رينجرز بعد أربع سنوات.

خاض غورام 260 مباراة مع رينجرز في الفترة بين 1991 و1998 وتوج معه بلقب الدوري ست مرات من أصل تسع متتالية لفريقه (1989-1997) وشارك في نهائيات بطولة أمم أوروبا 1992 و1996 مع منتخب بلاده (43 مباراة دولية).

مثّل غورام أيضًا اسكتلندا في لعبة الكريكيت أربع مرات بين عامي 1989 و1991. وهو اللاعب الإسكتلندي الوحيد الذي لعب الكريكيت وكرة القدم معا على أعلى المستويات.
 

رينجرز الإسكتلندي
السابق كيليني يُجري مرانه الأول مع نا
اقرأ
كيليني يُجري مرانه الأول مع ناديه الجديد لوس أنجليس أف سي
التالي
-

آخر الأحداث

>