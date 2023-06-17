وفاة المدرب القطري سعيد المسند من قبل beIN SPORTS June 17, 2023 19:10 توفي اليوم السبت المدرب القطري سعيد المسند المستشار الفني للمنتخبات الوطنية بعد صراع مع المرض. السابق المنتخب التونسي ينهزم في أرض غ اقرأ التالي منتخب اسكتلندا يقلب الطاولة عل اقرأ - آخر الأحداث June 17, 2023 23:56 البرازيل تكتسح غينيا في ليلة دعم فينيسيوس June 17, 2023 23:54 ديبورتيفو آلافيس إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني June 17, 2023 22:40 التعادل يحسم مباراة بلجيكا والنمسا June 17, 2023 22:32 البرتغال تعزز صدارتها بفوزها المستحق على البوسنة June 17, 2023 22:12 توتنهام يتعاقد بشكل دائم مع السويدي كولوسيفسكي June 17, 2023 20:47 البرازيل بالأسود أمام غينيا لمحاربة العنصرية June 17, 2023 20:11 المنتخب الليبي يفقد حظوظه في التأهل June 17, 2023 19:57 منتخب اسكتلندا يقلب الطاولة على النرويج وهالاند June 17, 2023 19:10 وفاة المدرب القطري سعيد المسند June 17, 2023 19:05 المنتخب التونسي ينهزم في أرض غينيا الاستوائية