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الدوري الإسباني
كرة القدم

وفاة المدافع الإيطالي السابق ماريو بيلودجي عن 71 عاما

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توفي المدافع الإيطالي الدولي السابق ماريو بيلودجي السبت عن 71 عاما، بعد أشهر من بتر ساقيه إثر مضاعفات لفيروس كورونا.

AFP

قال ناديه السابق إنتر في حسابه على تويتر بعد رحيل بيلودجي في ميلانو "اليوم يتركنا، رجل رائع، لاعب رائع. إنتريستا حقيقي. فلتسترح بسلام ماريو بيلودجي".

وأجبر الأطباء على بتر ساقيه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما ازدادت حالته الصحية المعقدة سوءا، بعد دخوله المستشفى إثر إصابته بفيروس "كوفيد-19".

وكتب رئيس منطقة لومبارديا أتيليو فونتانا على فيسبوك "بعد سنة على التمام والكمال من سقوط أول ضحية في إيطاليا يتركنا ماريو بيلودجي".

وأحرز بيلودجي لقب الدوري الإيطالي مع إنتر في 1971 ومثل بلاده في مونديالي 1974 و1978.

وبعد انتهاء مسيرته مع بولونيا ونابولي وبيستوييزي، عمل صاحب 32 مباراة دولية محللا تلفزيونيا.

إنتر وفاة المنتخب الإيطالي ماريو بيلودجي
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