وفاة الدولي الياباني السابق كودو عن 32 عاماً

وكتب فريق تيجيفاجارو ميازاكي من الدرجة الثالثة حيث كان يلعب كودو ان الأخير كان "لاعباً يؤدّي بشكل جيد" و"دائماً لطيفاً مع زملائه، ناديه والجماهير".

وأوضح النادي أنّ كودو توفي نتيجة المرض بعد خضوعه لجراحة في الدماغ.

وخاض كودو أربع مباريات مع منتخب اليابان عام 2013 سجل خلالها هدفين، وأحرز لقب الدوري عام 2011 مع كاشيوا ريسول.

لعب لفترة وجيزة في الدوري الأميركي مع فانكوفر وايتكابس والأسترالي مع بريزبين رور.

قال وارن مون مدرب بريزبين: "كان شخصية رائعة ويصل كل يوم إلى التمارين مبتسماً. سنفتقده كثيراً وقلوبنا مع زوجته وطفلته الصغيرة في هذه اللحظة الصعبة".