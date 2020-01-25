وفاة الدولي الهولندي السابق رنسنبرينك عن 72 عاما

توفي اللاعب الدولي الهولندي السابق روبي رنسنبرينك عن 72 عاما بعد صراع مع المرض، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا" السبت نقلا عن زميله السابق يان مولدر الذي اتصلت به عائلة الراحل.

وعانى رنسنبرينك من مرض ضمور العضلات التدريجي لعدة أعوام.

ودافع رنسنبرينك عن ألوان المنتخب الهولندي في 46 مباراة خلال حقبة تألق "البرتقالي" في السبعينات حين وصل معه الى نهائي كأس العالم مرتين تواليا عامي 1974 و1978.

وعلى صعيد الأندية، تميز رنسنبرينك في مركزي الجناح والمهاجم في الدوري البلجيكي بشكل خاص، حيث توج مع أندرلخت بلقب الدوري المحلي عامي 1972 و1974، وأحرز الكأس المحلية أربع مرات (1972 و1973 و1975 و1976)، لكن الأهم أنه ساهم في قيادة الفريق الى الفوز بكأس الكؤوس الأوروبية مرتين والكأس السوبر الأوروبية مثلهما عامي 1976 و1978.

