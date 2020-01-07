وفاة الدولي السعودي السابق خميس العويران

توفي لاعب وسط المنتخب السعودي لكرة القدم سابقا خميس العويران الثلاثاء عن 46 عاما بعد معاناة مع المرض بحسب ما نعاه الاتحاد السعودي للعبة.

ونشر الاتحاد السعودي تعزية رئيسه ياسر المسحل بلاعب الهلال والاتحاد السابق، جاء فيها "أقدم التعازي للوسط الرياضي بفقدان لاعب كان مثالا رائعا للإخلاص والتفاني والانضباط والتميز الفني والاخلاقي، ومساهما في عدد من الانجازات الرياضية للمنتخبات الوطنية".

كما كشف عن تلقي برقية عزاء من رئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة.

وكان العويران قد خضع لجراحة في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى قبل عام.

وحمل العويران ألوان المنتخب السعودي في أكثر من مئة مباراة دولية فتوّج بلقب كأس آسيا 1996، وكان ضمن تشكيلة الاخضر في مونديالي 1998 و2002.

وكتب الهلال في حسابه على موقع تويتر "نعى مجلس ادارة نادي الهلال لاعب فريق الهلال الاول لكرة القدم والمنتخب السعودي سابقا خميس العويران الذي انتقل الى رحمة الله اليوم الثلاثاء بعد مرض ألمّ به، وسوف يصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم في مسجد البواردي بالرياض".

بدوره، نعى اتحاد جدة برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي لاعبه السابق الذي دافع عن الوانه بين 2001 و2007 "سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته...".