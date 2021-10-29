وفاة الحارس الدولي الجزائري السابق سرباح عن 68 عاماً

وبدأ سرباح مسيرته الكروية في اتحاد الجزائر عام 1969 قبل أن ينضم إلى شبيبة القبائل عام 1972 حيث قضى ثمانية مواسم حتى رحل عنه للالتحاق برائد القبة الذي دافع عن ألوانه من 1980 حتى 1982 وأحرز معه لقب الدوري في 1981.

وتضمنت مسيرة سرباح تجربة واحدة في الخارج حين دافع عن ألوان مانيك- مونتريال الكندي (1982- 1983)، قبل أن يعود إلى صفوف رائد القبة الذي أنهى معه مسيرته عام 1986 وهو في الثالثة والثلاثين من عمره.

وكان سرباح من ركائز المنتخب الجزائري الذي خاض معه 62 مباراة دولية، أبرزها في نهائيات مونديال إسبانيا عام 1982 حين حقق المنتخب الإفريقي فوزاً تاريخياً على ألمانيا الغربية 2-1 في دور المجموعات، إلا أن ذلك لم يكن كافياً للتأهل نتيجة ما عرف بـ"فضيحة خيخون" بعدما تغلب الألمان على الجار النمساوي 1-صفر في نتيجة كانت كافية لهما لكي يحسما تأهلهما إلى الدور الثاني على حساب "ثعالب الصحراء".

ونعى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة الحارس الدولي السابق بحسب ما نقل عنه الموقع الرسمي للاتحاد، قائلاً "تلقينا بحزن عميق، نبأ وفاة المغفور له باذن الله، مهدي سرباح، حارس المرمى السابق للمنتخب الوطني الجزائري".

وتقدّم باسمه وباسم "كل عائلة كرة القدم الجزائرية بأحر عبارات التعازي لعائلة الفقيد".