وفاة الأمين العام السابق للـ"كاف" عمرو فهمي

وأورد الاتحاد الإفريقي في بيان عبر موقعه الالكتروني "نعرب عن خالص تعازينا لوفاة الأمين العام السابق عمرو فهمي الذي وافته المنية يوم الأحد، 23 فبراير (شباط) 2020، في القاهرة (...) بعد مرض قصير".

وأضاف "لقد تلقينا الخبر بصدمة بالغة ومشاعر حزن كبيرة"، متوجها الى عائلته ومحبيه بالقول "إن أفكارنا معكم في هذه اللحظات الصعبة".

كما نعى فهمي الاتحاد المصري للعبة وعدد من الأندية المحلية.

وأوردت صحيفة "الأهرام" الحكومية عبر موقعها الالكتروني أن فهمي توفي "بعد صراع مع مرض السرطان، في سن 37 عاما".

وعمرو فهمي هو حفيد مراد الذي تولى منصب الأمين العام للكاف لنحو عقدين من الزمن حتى العام 1982، قبل أن يخلفه نجله مصطفى (والد عمرو) في منصب تبوأه حتى العام 2010.

وبدأ فهمي مشواره المهني في الكاف عام 2007، وصولا الى تعيينه أمينا عاما في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 خلفا للمغربي هشام العمراني.

وفي خطوة غير متوقعة، أعلن الكاف في نيسان/أبريل 2019، وقبل نحو شهرين من استضافة مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، إقالة عمرو فهمي من منصبه وتعيين المغربي معاذ حجي خلفا له.

وفي حين وضع الكاف الخطوة في إطار "إعادة هيكلة" إدارته، أفادت تقارير صحافية أنها أتت ردا على توجيه فهمي اتهامات بالفساد لرئيس الكاف أحمد أحمد الذي انتخب في منصبه في العام 2017، خلفا للكاميروني عيسى حياتو الذي أمضى نحو ثلاثة عقود في الرئاسة.

وكانت التقارير الصحافية تشير إلى نية عمرو فهمي الترشح لمنافسة أحمد أحمد في انتخابات رئاسة الكاف المقررة العام المقبل.