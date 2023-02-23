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كرة القدم

وصول وفد دولي إلى دمشق لدراسة رفع الحظر عن الملاعب السورية

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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم الخميس في صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن وصول وفد مشترك من الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي للعبة إلى العاصمة دمشق لدراسة إمكانية رفع الحظر عن استضافة المباريات مستقبلاً.

Reuters

واجتمع الوفد مع اللجنة المكلفة بمتابعة الأمور برئاسة عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد العربي السوري، وأكد على تكثيف العمل المشترك مع الاتحاد السوري من أجل متابعة كافة الخطوات والإجراءات اللازمة تمهيداً لإمكانية رفع الحظر التدريجي عن الملاعب السورية.

من جهته، أكد الخطيب أن الجماهير السورية المتعطشة لمتابعة وتشجيع منتخباتها وأنديتها تعقد آمالاً كبيرة على هذه الزيارة تمهيداً لإمكانية رفع الحظر المفروض على استضافة سوريا لمباريات كرة القدم الدولية منذ 12 عاماً.

يذكر أنّ زيارة الوفد تستمر لثلاثة أيام يطلع من خلالها على الواقع الأمني وواقع المنشآت في مدينة دمشق.
 

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