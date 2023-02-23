وصول وفد دولي إلى دمشق لدراسة رفع الحظر عن الملاعب السورية

واجتمع الوفد مع اللجنة المكلفة بمتابعة الأمور برئاسة عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد العربي السوري، وأكد على تكثيف العمل المشترك مع الاتحاد السوري من أجل متابعة كافة الخطوات والإجراءات اللازمة تمهيداً لإمكانية رفع الحظر التدريجي عن الملاعب السورية.



من جهته، أكد الخطيب أن الجماهير السورية المتعطشة لمتابعة وتشجيع منتخباتها وأنديتها تعقد آمالاً كبيرة على هذه الزيارة تمهيداً لإمكانية رفع الحظر المفروض على استضافة سوريا لمباريات كرة القدم الدولية منذ 12 عاماً.

يذكر أنّ زيارة الوفد تستمر لثلاثة أيام يطلع من خلالها على الواقع الأمني وواقع المنشآت في مدينة دمشق.

