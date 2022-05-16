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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

وصول مبابي ودوناروما وماركينيوس إلى الدوحة

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وصل نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي برفقة الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما والبرازيلي ماركينيوس صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة للاتحاق بفريقهم الذي يقوم بزيارة لمدة يومين.

twitter.com/PSG_Arab

وحطت بعثة النادي الباريسي رحالها بالدوحة صباح أمس الأحد في جولة ربيعية تُختتم اليوم الاثنين، وسيزور خلالها الفريق اثنين من الملاعب الثمانية المستضيفة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وزار عدد من لاعبي الفريق الباريسي والمدرب ماوريسيو بوتشيتينو جامعة الدوحة للعلوم التكنولوجية التي تحتضن أكاديمية باريس سان جيرمان.

 

وكان النجم الدولي الفرنسي مبابي توّج مساء أمس الأحد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي في حفل توزيع جوائز الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين، في حين ذهبت جائزة أفضل حارس إلى دوناروما.

ماركينيوس باريس سان جيرمان جانلويجي دوناروما كيليان مبابي
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