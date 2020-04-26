وزير الصحة الإسباني يعتبر استئناف النشاط قبل الصيف غير حكيم



وقال إيلا في مؤتمره الصحافي اليومي حول تطور فيروس كورونا المستجد: "لا أستطيع أن أقول لكم في الوقت الحالي ما إذا كانت كرة القدم الاحترافية ستعاود نشاطها قبل الصيف، هذا الموقف سيكون غير حكيم من قبلي".

وأبدى الوزير حذره من مخططات رابطة الدوري التي ترغب في إخضاع جميع اللاعبين لفحوص قبل معاودة التدريبات ثم المنافسات المتوقفة منذ 12 آذار/مارس.

وقال: "يجب أن توضع فحوص الكشف بتصرف المناطق بغض النظر عن الفئة" التي ستخصص لها، وذلك بحسب القوانين المتبعة من قبل وزارة الصحة.

ويتعيّن على اللاعبين وقبل العودة إلى الملاعب الخضوع لفحص للكشف عن وباء "كوفيد-19" على أن تستمر الفحوص خلال فترة الاستعداد.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضرراً بـ"كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 23 ألف شخص فيها.

وفرضت السلطات إجراءات حجر صحي حتى التاسع من أيار/مايو على الأقل من أجل مكافحة تفشي الوباء.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري قد توصلا الاثنين إلى اتفاق بشأن استئناف تدريبات الاندية المحترفة اعتباراً من الرابع من أيار/مايو شرط نيل موافقة السلطات الصحية.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، علماً بأن المنافسات توقفت بعد المرحلة 27 من أصل 38.

