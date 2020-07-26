وزارة الصحة السودانية: 4 لاعبين من المريخ و2 من الهلال مصابون بفيروس كورونا من قبل beIN SPORTS July 26, 2020 13:49 أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأحد عن إصابة 4 لاعبين من نادي المريخ و2 من الهلال بفيروس كورونا. AFP وإثر ذلك أعلن نادي الهلال تجميد نشاطه الرياضي. الهلال السوداني المريخ السوداني السابق الدوري الياباني: إرجاء أول مبا اقرأ التالي آخر الأحداث July 26, 2020 14:43 فليك يتحدث عن عودة زوله ومباراة تشيلسي July 26, 2020 13:49 إصابات بفيروس كورونا في صفوف المريخ والهلال July 26, 2020 13:37 مرسيليا يعيّن مديراً رياضياً جديداً لكرة القدم July 26, 2020 12:21 بارتوميو يُطمئن عشاق برشلونة..فماذا قال؟ July 26, 2020 10:56 مباراة يوفنتوس وسامبدوريا - التغطية الخاصة July 26, 2020 10:31 إرجاء أول مباراة منذ الاستئناف في الدوري الياباني July 26, 2020 10:12 كابيلو: هازار لم يحتمل الضغوط في مدريد July 26, 2020 09:50 كونتي ينفي ما يشاع عن انتقال ميسي إلى إنتر July 25, 2020 23:55 نابولي ينتصر بصعوبة ويضغط على ميلان July 25, 2020 23:26 لقاء خاص مع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا