وزارة الصحة السودانية: 4 لاعبين من المريخ و2 من الهلال مصابون بفيروس كورونا

من قبل beIN SPORTS July 26, 2020 13:49 أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأحد عن إصابة 4 لاعبين من نادي المريخ و2 من الهلال بفيروس كورونا.