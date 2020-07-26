العربية
English
الدوري الإيطالي
كرة القدم

وزارة الصحة السودانية: 4 لاعبين من المريخ و2 من الهلال مصابون بفيروس كورونا

من قبل

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأحد عن إصابة 4 لاعبين من نادي المريخ و2 من الهلال بفيروس كورونا.

AFP

وإثر ذلك أعلن نادي الهلال تجميد نشاطه الرياضي.

الهلال السوداني المريخ السوداني
السابق الدوري الياباني: إرجاء أول مبا
اقرأ
الدوري الياباني: إرجاء أول مباراة منذ الاستئناف بسبب إصابة لاعبين بـ"كوفيد-19"
التالي

آخر الأحداث