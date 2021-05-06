هيرتا برلين يعزز آماله في البقاء



وضع البولندي كشيشتوف بيونتك هيرتا في المقدمة من زاوية ضيقة في الدقيقة 13 وضاعف المخضرم السوفاكي بيتر بيكاريك البالغ عمره 34 عاما الغلة بضربة رأس ليخرج الفريق، من منطقة الهبوط ويتقدم للمركز 14 وله مباراة مؤجلة.



واقترب فرايبورغ من تقليص الفارق بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني لكن ضربة الرأس الذكية التي سددها نيكولاس هوفلر أنقذها الحارس.



وأكمل الصربي نيمانيا رادونيتش ثلاثية فريقه بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 85 ليخطف النقاط الثلاث لفريقه.

ويحتل هيرتا المركز 14 برصيد 30 نقطة بالتساوي مع فيردر بريمن صاحب المركز 15 وبيليفيلد الذي يحتل

المركز 16.



ويتأخر كولن بنقطة في المركز 17 بينما هبط شالكه متذيل الترتيب بالفعل.



