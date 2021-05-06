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كرة القدم

هيرتا برلين يعزز آماله في البقاء

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سجل هيرتا برلين هدفين في غضون تسع دقائق ليهزم فرايبورغ 3-صفر اليوم الخميس ويحقق انتصاراً مهماً في معركته لتفادي الهبوط من الدوري الألماني لكرة القدم.

AFP

 
وضع البولندي كشيشتوف بيونتك هيرتا في المقدمة من زاوية ضيقة في الدقيقة 13 وضاعف المخضرم السوفاكي بيتر بيكاريك البالغ عمره 34 عاما الغلة بضربة رأس ليخرج الفريق، من منطقة الهبوط ويتقدم للمركز 14 وله مباراة مؤجلة.  

واقترب فرايبورغ من تقليص الفارق بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني لكن ضربة الرأس الذكية التي سددها نيكولاس هوفلر أنقذها الحارس.  

وأكمل الصربي نيمانيا رادونيتش ثلاثية فريقه بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 85 ليخطف النقاط الثلاث لفريقه.   

ويحتل هيرتا المركز 14 برصيد 30 نقطة بالتساوي مع فيردر بريمن صاحب المركز 15 وبيليفيلد الذي يحتل
 المركز 16.  

ويتأخر كولن بنقطة في المركز 17 بينما هبط شالكه متذيل الترتيب بالفعل. 
              
 

هيرتا برلين الدوري الألماني
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