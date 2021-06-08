هويت رئيسة للاتحاد الإنكليزي ابتداء من يناير 2022 من قبل Reuters June 8, 2021 09:34 أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه اختار ديبي هويت رئيسة له ابتداء من يناير/كانون الثاني 2022 لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. . الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم السابق استمتعوا بعروض الصيف - يورو وك اقرأ التالي آخر الأحداث June 8, 2021 11:24 الإصابة تبعد فان دي بيك عن بطولة أمم أوروبا June 8, 2021 09:49 مصادر beIN SPORTS: سان جيرمان يتعاقد مع فينالدوم June 8, 2021 09:34 هويت رئيسة للاتحاد الإنكليزي ابتداء من يناير 2022 June 8, 2021 09:15 الإصابة تحرم المهاجم البولندي ميليك من النهائيات June 7, 2021 22:33 دي فرانشيسكو مدرباً لفيرونا June 7, 2021 22:32 ألمانيا تختتم استعداداتها لليورو باكتساح لاتفيا June 7, 2021 21:35 أوكرانيا تكتسح قبرص برباعية June 7, 2021 21:24 لاعبو البرازيل يقررون الاستمرار في خوض كوبا أميركا June 7, 2021 20:55 منتخب قطر يحجز بطاقة التأهل لكأس آسيا 2023 June 7, 2021 20:37 الكأس الأوروبية تزور روسيا