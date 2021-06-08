هويت رئيسة للاتحاد الإنكليزي ابتداء من يناير 2022

من قبل Reuters June 8, 2021 09:34 أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه اختار ديبي هويت رئيسة له ابتداء من يناير/كانون الثاني 2022 لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.