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بطولة أمم أوروبا 2020
كرة القدم

هويت رئيسة للاتحاد الإنكليزي ابتداء من يناير 2022

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أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه اختار ديبي هويت رئيسة له ابتداء من يناير/كانون الثاني 2022 لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

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الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم
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