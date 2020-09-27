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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

هوفنهايم يوقف سلسلة بايرن ميونيخ ويهزمه برباعية

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فجر هوفنهايم مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكرم وفادة ضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب بالفوز عليه 4-1 الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم، ملحقاً به الخسارة الأولى منذ نحو 10 أشهر.

Reuters

ووضع هوفنهايم أيضاً حداً لسلسلة 23 فوزاً متتالياً للعملاق البافاري في مختلف المسابقات آخرها على إشبيلية الإسباني 2-1 في كأس السوبر الأوروبية الخميس الماضي في بودابست.

وهي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ منذ سقوطه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2 في السابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ووقف رصيد بايرن عند 3 نقاط من انتصار واحد، فيما ارتفع رصيد هوفنهايم إلى 6 نقاط من انتصارين.

شباك بطل أوروبا اهتزت مرتين في غضون ثماني دقائق مع انهيار دفاعه الصلب أمام ضغطهوفنهايم إذ منح إرمين بيساكسيتش التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 16 قبل أن يضيف مؤنس دبور الهدف الثاني.  

وقلص جوشوا كيميش الفارق بتسديدة رائعة في الدقيقة 36 ثم أهدر بايرن العديد من الفرص لإدراك التعادل في الشوط الثاني.  

وأنهى أندريه كراماريتش، الذي سدد في القائم في وقت سابق، آمال بايرن في العودة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 77 بعدما تلقى تمريرة عرضية وظهره للمرمى واستدار ليضعها في شباك مانويل نوير.  

وأضاف الكرواتي كراماريتش الهدف الرابع من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح هوفنهايم فوزاً للذكرى.  

بايرن ميونيخ مانويل نوير هوفنهايم
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