هوفنهايم يمنح بايرن فرصة التقاط أنفاسه والابتعاد

وبانتظار الاختبار الصعب جداً للنادي البافاري السبت في أرض فولفسبورغ الثالث، قلص لايبزيغ الفارق الذي يفصله عن النادي البافاري إلى أربع نقاط بعد تعثره ضد ضيفه هوفنهايم في لقاء بطابع خاص إذ جمع المدرب يوليان ناغلسمان بالفريق الذي دربه لأربعة مواسم بين 2015 و2019.

وبعدما اعتقد أنّه أصبح خارج المنافسة بخسارته أمام بايرن ميونيخ على أرضه صفر-1 في المرحلة قبل الماضية، عاد الأمل للايبزيغ مجدداً بفضل أونيون برلين الذي أجبر النادي البافاري على التعادل 1-1 في المرحلة الماضية، فيما فاز رجال ناغلسمان على فيردر بريمن خارج ملعبهم 4-1.

لكن تعثر الجمعة في ملعبه يعقد المسار الذي لا يزال شاقاً على رجال ناغلسمان من الآن وحتى المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة.

وفشل لايبزيغ في تحقيق الفوز بعد مباراة كان شوطها الأول عقيماً تماماً ليس من ناحية الأهداف وحسب، بل من ناحية الفرص التي غابت عن المرميين.

وبقي الوضع على حاله في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل لايبزيغ حضوره الهجومي في الدقيقة 65 بفرصة أولى حقيقية من تسديدة بعيدة للنمسوي مارسيل سابيتسر مرت قريبة من المرمى، ثم أتبعها البديل النروجي ألكسندر سورلوث بتسديدة علت العارضة (72).

واعتقد لايبزيغ أنه خطف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية للدنماركي يوسف بولسن إثر ركلة ركنية، لكن الهدف ألغي بعد الاحتكام لحكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لأن الكرة تحولت من رأسه ثم يده قبل أن تدخل الشباك.

وبذلك، بقي التعادل السلبي سيد الموقف، ليعزز لايبزيغ مركزه الثاني موقتاً بفارق 7 نقاط عن فولفسبورغ، فيما بات رصيد هوفنهايم 32 نقطة في المركز الحادي عشر موقتاً أيضاً.

