هوفنهايم يسقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل

وكان هوفنهايم البادئ بالتسجيل عبر النمساوي كريستوف باومغارتنر (32) لكنه خرج في الدقيقة 73 جراء تعرضه لإصابة، فيما عادل بايرن بفضل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (45+2) معززا صدارته لهدافي الـ"بوندسليغا" برصيد 29 هدفاً.

وتابع ليفاندوفسكي على المنوال التهديفي ذاته بعدما ساهم في ثلاثية من سباعية فريقه في مرمى سالزبورغ النمساوي 7-1 في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مساهماً في تأهل فريقه إلى ربع النهائي بعد التعادل 1-1 ذهاباً.

وسقط العملاق البافاري، الساعي إلى لقبه العاشر على التوالي، في فخ التعادل للمباراة الثانية توالياً بعد تعادله أمام باير ليفركوزن 1-1، وواجه ندية كبيرة من هوفنهايم المنتفض في الآونة الأخيرة بأربعة انتصارات متتالية، قبل أن ينتزع نقطة غالية من حامل اللقب.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 60 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط أمام بوروسيا دورتموند الذي يخوض اختبارا سهلاً نسبيا الأحد امام ضيفه أرمينيا بيليفيلد مع مباراة مؤجلة، وذلك قبل تسع مراحل على نهاية الموسم.

ولم يصب التعادل في مصلحة هوفنهايم أيضاً، اذ انتزع منه فرايبورغ الفائز على فولفسبورغ 3-2 المركز الرابع الاخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً انهما تساويا نقاطاً مع 44 لكل منهما.



