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دوري أبطال أفريقيا
كرة القدم

هوفنهايم يتغلّب على شتوتغارت

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تغلّب هوفنهايم على ضيفه شتوتغارت بهدفين لواحد الجمعة في المرحلة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

AFP

ووقّع النمساوي كريستوف بومغارتنر هدفي الفريق الفائز (85 و90) فيما سجّل الياباني واتارو إيندو هدف الخاسر (58).

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع بينما تجمّد رصيد شتوتغارت عند 19 نقطة في المرتبة السابعة عشرة قبل الأخيرة.

شتوتغارت الدوري الألماني هوفنهايم
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