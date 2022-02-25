هوفنهايم يتغلّب على شتوتغارت

ووقّع النمساوي كريستوف بومغارتنر هدفي الفريق الفائز (85 و90) فيما سجّل الياباني واتارو إيندو هدف الخاسر (58).
ورفع هوفنهايم رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع بينما تجمّد رصيد شتوتغارت عند 19 نقطة في المرتبة السابعة عشرة قبل الأخيرة.
ووقّع النمساوي كريستوف بومغارتنر هدفي الفريق الفائز (85 و90) فيما سجّل الياباني واتارو إيندو هدف الخاسر (58).
ورفع هوفنهايم رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع بينما تجمّد رصيد شتوتغارت عند 19 نقطة في المرتبة السابعة عشرة قبل الأخيرة.
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