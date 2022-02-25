هوفنهايم يتغلّب على شتوتغارت

من قبل beIN SPORTS February 25, 2022 23:18 تغلّب هوفنهايم على ضيفه شتوتغارت بهدفين لواحد الجمعة في المرحلة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.