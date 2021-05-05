هوغو بروس مدرباً جديداً لجنوب إفريقيا

وأشرف بروس (69 عاماً) على الكاميرون المتوجة بلقب كأس أمم إفريقيا 2017، لكنه أقيل في العام التالي بعد نتائج متواضعة في كأس القارات وتصفيات مونديال 2018.

وقع عقداً لخمس سنوات مع اتحاد جنوب إفريقيا، بعدما كان دون وظيفة منذ تركه أوستند البلجيكي في 2019.

وفي مسيرة تدريبية امتدت 33 عاماً، أشرف المدافع الدولي السابق على ناديي شبيبة القبائل ونصر حسين داي الجزائريين في القارة الإفريقية.

وقال موتلانثي إنه تم اختيار بروس "لخبرته وقدرته وشغفه للعمل مع اللاعبين الشبان".

تابع "كان يشاهد مبارياتنا ولاحظ مكامن الخطأ. نهدف أن يعيدنا إلى الموقع الكروي الذي ننتمي اليه".

