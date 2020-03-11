العربية
English
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

هوبرز لاعب هانوفر يصاب بـ"فيروس كورونا"

من قبل

أعلن نادي هانوفر الألماني، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، اليوم الأربعاء إصابة لاعبه تيمو هوبرز بـ"فيروس كورونا" المستجد.

AFP

وأوضح النادي: "هوبرز موجود في الحجر المنزلي بعدما أصيب بالعدوى أثناء حضوره فعالية في مدينة هيلدسهايم ولفت إلى أنه لم يتصل بأي من زملائه في الفريق منذ إصابته".

وبات بذلك، هوبرز  أول محترف كرة القدم يصاب بالعدوى في ألمانيا. 

* الصورة من الأرشيف 

السابق الألماني شميدت مدرباً لإيندهوف
اقرأ
الألماني شميدت مدرباً لإيندهوفن
التالي

آخر الأحداث