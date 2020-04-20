هل ينطلق الدوري الصيني في أواخر حزيران/يونيو؟

وستتابع الدوريات من حول العالم، لاسيما في أوروبا، ما ستؤول إليه الأمور في الدوري الصيني وذلك بعد انحسار تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد التي كانت البؤرة الأولى لهذه الجائحة.

وسيعطي انطلاق الدوري الصيني المسؤولين في أوروبا مؤشرات عن العقبات التي تنتظرهم في محاولاتهم لاستئناف بطولاتهم المحلية التي عُلِقَت بمعظمها بسبب فيروس "كوفيد-19".

وكان من المفترض أن يبدأ الدوري الصيني في 22 شباط/فبراير، لكن اتخذ القرار بإرجائه بسبب تفشي الفيروس الذي بدأ في الصين خلال كانون الأول/ديسمبر، قبل أن ينتشر في العالم بأكمله.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخهوا" الأحد عن رئيس غوانغجو آر أند أف هوانغ شينغهوا قوله: "بناء على الوضع الحالي، سيبدأ الموسم الجديد في أواخر حزيران/يونيو أو أوائل تموز/يوليو".

ورأى هوانغ أنّه لن تكون هناك حاجة لاختصار الموسم، بل ستكون الفرصة قائمة أمام كل فريق (16) لخوض جميع مبارياته الثلاثين، وذلك من دون أن يتطرق إلى إمكانية أن يصدر قريباً قراراً رسمياً من اتحاد اللعبة لتحديد موعد انطلاق الموسم الجديد.

وتمكنت الصين من احتواء تفشي الفيروس على أراضيها، لكنها قلقة من حصول موجة ثانية من الإصابات مستوردة من الأشخاص القادمين من الخارج.

ويبقى نجم وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي سابقاً البلجيكي مروان فلايني الذي يلعب حالياً في شاندونغ لونينغ، اللاعب الوحيد في الدوري السوبر الصيني، ممن أعلن عن اصابتهم بفيروس "كوفيد-19"، وهو خرج من المستشفى الأسبوع الماضي وسيقضي 14 يوماً في الحجر الصحي لمزيد من المراقبة.

وقال شاندونغ في بيان مقتضب الثلاثاء الماضي: "تمّ تقييم حالة فلايني الصحية واعتبر أنه تعافى وأخرج من المستشفى".

وكان الفريق الصيني أكد في بيان له في 22 آذار/مارس الماضي، إصابة لاعبه بالفيروس موضحاً أنّه تمّ اكتشاف ذلك بعد عودته من خارج البلاد.

