هل أصيب نجم كرة القدم العراقية أحمد راضي بفيروس كورونا ؟



وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة أن "الوزير عدنان درجال يواصل متابعة الحالة الصحية لنجم المنتخب السابق أحمد راضي عقب ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليه".

وأضاف "منذ سماعه بتدهور الحالة الصحية للكابتن أحمد راضي كثف الوزير من اتصالاته مع وزير الصحة حسن التميمي والمسؤولين في مستشفيات النعمان وابن النفيس وابن سينا".

وأدخل راضي (56 عاما)، أسطورة الكرة العراقية وساحرها كما يحلو للملايين من عشاقه تسميته، المستشفى لتلقي الرعاية والعناية الصحية والخضوع لسلسلة من الفحوصات المختبرية التي لم يتم الإعلان عن نتائجها رسميا حتى الآن.

وظهر نجم فريق الزوراء السابق في مقطع فيديو نشر على حساب موقعه الشخصي وهو يرقد في المستشفى تحدث فيه بصعوبة قائلا "شعرت بضيق في التنفس وأعراض أخرى وواجهت ظروفا صعبة قبل دخولي المستشفى، كدت أفقد التنفس تماما".

وأضاف "أتمنى من الجميع أن يلتزم بكل الاجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الوباء".

ويحظى راضي بشعبية كبيرة لدى أنصار الكرة العراقية وعشاق الزوراء أبرز أندية العاصمة الذي ترأسه في وقت سابق على نحو خاص بعد أن مثله لاعبا حقق معه انجازات عديدة يتغنى بها أنصاره.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب في وفاة علي هادي مدرب منتخب ناشئي العراق السابق لكرة القدم وفريق زاخو عن عمر ناهز 53 عاما.







