هرنانديز يخضع لعملية جراحية ناجحة

وتعرض بطل مونديال روسيا 2018 مع منتخب فرنسا لتمزق جزئي في الرباط الداخلي للكاحل الأيمن خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على اولمبياكوس اليوناني 3-2 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وأصيب هرنانديز في الدقيقة 57 وخرج قبل أن يشارك بدلا منه جيروم بواتنغ.

ويضاف الغياب المحتمل لهرنانديز حتى كانون الثاني/ يناير المقبل، إلى غياب قلب دفاع بايرن الاخر نيكلاس زوليه الذي تعرض الأسبوع الماضي لإصابة في الرباط الصليبي ستبعده حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن بايرن دفع مبلغا قياسيا بلغ 85 مليون يورو للتعاقد مع هرنانديز من اتلتيكو مدريد الإسباني الصيف الماضي.

