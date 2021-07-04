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بطولة أمم أوروبا 2020
كرة القدم

هرنانديز مدافع بايرن ميونيخ يخضع لجراحة في ركبته

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خضع الظهير الفرنسي لوكاس هرناديز الذي تعرض لإصابة خلال بطولة أوروبا "يورو 2020"، لجراحة في ركبته اليسرى، وفق ما أعلن ناديه بايرن ميونيخ الألماني الأحد.

beIN SPORTS

وجاء في بيان للنادي البافاري "خضع لوكاس هرنانديز لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى. تعرض الدولي الفرنسي لتمزق في الغضروف المفصلي خلال كأس أوروبا".

بعد أن شارك في المباراة الأولى في فوز منتخب الديوك على ألمانيا بهدف نظيف، بقي هرنانديز على مقاعد البدلاء في الثانية ضد المجر (1-1)، فيما تعرض للإصابة في المباراة الثالثة امام البرتغال (2-2) وخرج عند استراحة الشوطين.

ولم يلعب هرنانديز (28 مباراة دولية) في خروج أبطال العالم ضد سويسرا بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي.

ولم يحدد بايرن فترة غيابه عن الملاعب.

بايرن ميونيخ لوكاس هرنانديز
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