هرنانديز مدافع بايرن ميونيخ يخضع لجراحة في ركبته

وجاء في بيان للنادي البافاري "خضع لوكاس هرنانديز لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى. تعرض الدولي الفرنسي لتمزق في الغضروف المفصلي خلال كأس أوروبا".

بعد أن شارك في المباراة الأولى في فوز منتخب الديوك على ألمانيا بهدف نظيف، بقي هرنانديز على مقاعد البدلاء في الثانية ضد المجر (1-1)، فيما تعرض للإصابة في المباراة الثالثة امام البرتغال (2-2) وخرج عند استراحة الشوطين.

ولم يلعب هرنانديز (28 مباراة دولية) في خروج أبطال العالم ضد سويسرا بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي.

ولم يحدد بايرن فترة غيابه عن الملاعب.