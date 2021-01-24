هرتا برلين يقيل مدربه لاباديا

وخسر هرتا برلين أمام بريمن بهدف للكولومبي جون كوردوبا (45+2) مقابل أربعة أهداف تناوب على تسجيلها دافي شيلكه (10 من ركلة جزاء) والتركي عمر طوبراق (29) وليوناردو بيتنكورت (57) والأميركي جوش سارجنت (77)، السبت.

ولم يحصد النادي سوى نقطة واحدة من مبارياته الأربع الأخيرة ضد فرق تعتبر ضعيفة، ويحتل المركز 14 برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن كولن السادس عشر والمهدد بالهبوط.

كان الدولي السابق لاباديا (54 عاماً) تولى مهمة تدريب هرتا منذ نيسان/أبريل 2020، بعيد توقف البطولة جراء فيروس كورونا المستجد، وأنقذه من الهبوط.

وأشار النادي إلى أنه على تواصل مع مدربه السابق المجري بال دارداي لخلافة لاباديا.

وبريتز أيضاً متواجد في النادي منذ 25 عاماً كلاعب ومدرب ومدير رياضي.

ورغم الأموال الطائلة المدفوعة من المستثمر لارس ويندهورست، لم ينجح الفريق في المنافسة ضمن فرق المقدمة في البونديسليغا.

