هرتا برلين يخضع لحجر صحي بسبب 4 حالات "إيجابية"



وأوضح ممثل العاصمة المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية أنه طلب تأجيل مبارياته الثلاث المقبلة بعدما بات مدافعه مارفين بلاتنهاردت رابع شخص بين اللاعبين والجهاز الفني تكتشف إصابته بالفيروس في يوم واحد.

وقال المدير الرياضي آرني فريدريخ في بيان: "نتيجة لهذه الحالات، أجبرنا على الدخول في حجر صحي لمدة 14 يومًا في المنزل".

وأضاف "هذه هي الخطوة الصحيحة من منظور صحي لكنها ضربة واضحة من منظور رياضي".

وبعدما جاءت نتائج فحوصات المدرب المجري بال دارداي ومساعده الصربي أدمير حمزييتش والمهاجم البلجيكي دودي لوكيباكيو إيجابية صباح الخميس، خطط هرتا في البداية عزل الفريق بأكمله في فندق محلي، على أساس مغادرته للتدريب وخوض المباريات فقط.

لكن هذه الفكرة ألغيت بعد إصابة بلاتنهاردت، حيث فرضت السلطات الصحية المحلية ما وصفه هرتا "بإجراءات أكثر صرامة".

وكان مقرراً أن يحل هرتا برلين ضيفاً على ماينتس الأحد ضمن المرحلة التاسعة والعشرين، ثم يستضيف فرايبورغ الأربعاء، ويحل ضيفاً على شالكه السبت المقبل.

وقال فريدريخ إن الفريق سيعقد "دورات تدريبية إفتراضية" في المنزل في محاولة للحفاظ على جاهزية اللاعبين لبقية معركة الهبوط.

ويسبّب تفشي الفيروس بين اللاعبين والفرق صداع رأس بالنسبة لرابطة الدوري الألماني من ناحية ضغوط إكمال الموسم بحلول نهاية شهر أيار/مايو قبل أن يغادر اللاعبون للمشاركة في نهائيات كأس أوروبا في الصيف.

ولم تؤجل الرابطة حتى الآن أي مباراة في الدرجة الأولى بسبب إرتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، لكن حالات مماثلة في الدرجة الثانية تسببت حالياً في فوضى بسبب عزل ثلاثة أندية.





