هرتا برلين يتخلى عن دارداي ويستبدله بالتركي كوركوت

وجاء قرار التخلي عن دارداي الذي عاد لتدريب نادي العاصمة في كانون الثاني/يناير الماضي خلفاً لبرونو لاباديا، بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز لأربع مراحل متتالية في الدوري المحلي، آخرها التعادل السبت على أرضه مع أوغسبورغ 1-1 وبينها الخسارة أمام الجار أونيون برلين الأسبوع الماضي صفر-2.



وهذه المرة الثانية التي يختبر فيها ابن الـ45 عاماً الإقالة من منصبه مع هرتا برلين الذي تعاقد معه لأول مرة عام 2015 ثم أقاله في نهاية موسم 2018-2019، قبل أن يعيده إلى النادي في 2020 من بوابة فريق الشباب.



وقال نادي العاصمة في بيان الإثنين على لسان مديره الرياضي فريدي بوبيتش: "نتوجه بالشكر إلى بال دارداي على العمل الذي قام به، استلم الفريق في موقف صعب الموسم الماضي وتمكن من إبقائه في الدرجة الأولى رغم الظروف المعقدة".



وسيحل كوركوت (47 عاماً) بدلاً من دارداي بعقد حتى نهاية الموسم الحالي في أول مهمة له منذ ثلاثة أعوام، وتحديداً منذ إقالته من شتوتغارت في تشرين الأول/أكتوبر 2018.



ولا يتقدم هرتا برلين على المركز السادس عشر الذي يحتله أوغسبورغ، سوى بفارق نقطة بعد 13 مرحلة على بداية الموسم.