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كرة القدم

هدف من ألديرفيلد في الدقيقة 94 يمنح أنتويرب اللقب بطريقة درامية

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سجل المدافع توبي ألديرفيلد هدفًا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليخطف لقب الدوري البلجيكي لكرة القدم بطريقة درامية لفريقه أنتويرب في المرحلة الختامية بعد تعادله 2-2 ضد مضيفه جنك حارمًا إياه من التتويج.

Reuters


سجل لاعب توتنهام الإنكليزي السابق الهدف بتسديدة من خارج المنطقة ليمنح أنتويرب لقبه الأول في الدوري منذ 66 عامًا.

أنهى أنتويرب الموسم بفارق نقطة عن جنك فيما حلّ أونيون سان جيلواز ثالثًا بفارق نقطة أيضًا، علمًا أنه فرّط بتقدم 1-0 وخسر 3-1 ضد كلوب بروج بعد أن سجل الأخير ثلاثة أهداف في الدقائق 89، 90+3 و90+10.

وكانت الفرق الثلاثة لا تزال تملك فرصة للتتويج باللقب في المرحلة الأخيرة وعاشت الجماهير سيناريوهات جنونية في الدقائق الأخيرة من المباراتين.

وسيتحتم على أنتويرب بقيادة المدرب الهولندي مارك فان بوميل خوض التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
 

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