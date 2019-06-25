هايتي تفاجئ كوستاريكا وتتصدر

نجح منتخب هايتي في التأهل متصدراً إلى الدور ربع النهائي لبطولة الكأس الذهبية المخصصة لمنتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وذلك بفوزه على كوستاريكا 2-1 الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية التي ذهبت بطاقتها الثانية لصالح كوستاريكا.

وعوّض دجيمي أليكسيز تسجيله هدفاً بالخطأ في مرماه أهدى التقدم لصالح كوستاريكا (13) وذلك عندما تمكن من تسجيل هدف الفوز قبل تسع دقائق من نهاية المباراة، علماً أنّ هدف التعادل أتى من ركلة جزاء نفذها نازون (57).

ورفعت هايتي رصيدها من النقاط إلى تسع أمام كوستاريكا الثانية بست نقاط، في الوقت الذي حلت به بيرمودا في المركز الثالث بثلاث نقاط بعد الفوز بثنائية نظيفة على نيكاراغوا الأخيرة بلا رصيد.



