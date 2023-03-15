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هالر يعود إلى صفوف منتخب كوت ديفوار

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استدعي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني سيباستيان هالر إلى صفوف منتخب كوت ديفوار لمباراتيه مع جزر القمر بعد غياب دام عدة أشهر إثر إصابته بالسرطان الصيف الماضي.

Reuters

وكان هالر (28 عاماً) انتقل إلى دورتموند قادما من أياكس أمستردام الهولندي الصيف الماضي وبعد مشاركته في تدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد تبين إصابته بسرطان الخصية بعد أيام قليلة من صفقة انتقاله.

وخضع لعمليتين جراحتين ولعلاج كيميائي على أربع مراحل قبل أن يعاود تدريباته في كانون الثاني/يناير الماضي.

خاض أول مباراة له في 22 كانون الثاني/يناير قبل أن يسجل في الرابع من شباط/فبراير هدفه الأول في مرمى فرايبورغ في الدوري الألماني.

ويعود هالر إلى تشكيلة المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه للمواجهة المزدوجة ضد جزر القمر يومي 24 و28 آذار/مارس الحالي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023.

منتخب كوت ديفوار سيباستيان هالر
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