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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

هالاند يعود بشكل مفاجئ إلى المنافسات

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سيحقق النجم النروجي إرلينغ هالاند عودة مفاجئة قبل أوانها إلى المنافسات مع فريقه بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني السبت، بعد غياب خمسة أسابيع بسبب الاصابة، وفق ما أعلن مدربه ماركو روزه الجمعة.

Reuters


وغاب ابن الـ21 عامًا الذي سجل 18 هدفًا في 13 مباراة هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده عن مباريات هامة، شهدت خروج دورتموند من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وفشل النروج في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

إلاّ أنّ المهاجم الفتاك قد يتواجد على مقاعد البدلاء للمواجهة ضد المضيف فولفسبورغ السبت في البوندسليغا ضمن منافسات المرحلة 13.

قال روزه: "سيكون معنا في الرحلة، يشعر بحال جيدة ولكن عودته ستقتصر على مشاركة قصيرة إن حصلت".

ودّع الفريق "الأصفر والأسود" المسابقة القارية الأم بخسارته الأربعاء ضد سبورتنيغ 1-3 في البرتغال، كانت الثالثة تواليًا قاريًا.

ويسعى دورتموند لاستعادة خدمات هالاند قبل قمة الدوري المنتظرة السبت المقبل ضد المتصدر بايرن ميونيخ على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، علمًا أنّ نقطة واحدة تفصل بين الفريقين.

وأضاف روزه: "إذا انضم إلينا في فولفسبورغ وسارت الأمور بشكل جيد خلال الأسبوع، سيكون حتمًا خيارًا" ضد بايرن.

وكان دورتموند توقع غياب هالاند حتى مطلع العام المقبل عقب تعرضه لإصابة في مفصل وركه في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضد أياكس أمستردام الهولندي.

في غيابه، فشلت النروج قي التأهل إلى كأس العالم لتُنهي التصفيات في المركز الثالث الذي لا يخولها حتى خوض الملحق في آذار/مارس المقبل.

بوروسيا دورتموند الدوري الألماني إرلينغ هالاند
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