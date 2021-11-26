هالاند يعود بشكل مفاجئ إلى المنافسات



وغاب ابن الـ21 عامًا الذي سجل 18 هدفًا في 13 مباراة هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده عن مباريات هامة، شهدت خروج دورتموند من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وفشل النروج في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



إلاّ أنّ المهاجم الفتاك قد يتواجد على مقاعد البدلاء للمواجهة ضد المضيف فولفسبورغ السبت في البوندسليغا ضمن منافسات المرحلة 13.



قال روزه: "سيكون معنا في الرحلة، يشعر بحال جيدة ولكن عودته ستقتصر على مشاركة قصيرة إن حصلت".



ودّع الفريق "الأصفر والأسود" المسابقة القارية الأم بخسارته الأربعاء ضد سبورتنيغ 1-3 في البرتغال، كانت الثالثة تواليًا قاريًا.



ويسعى دورتموند لاستعادة خدمات هالاند قبل قمة الدوري المنتظرة السبت المقبل ضد المتصدر بايرن ميونيخ على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، علمًا أنّ نقطة واحدة تفصل بين الفريقين.



وأضاف روزه: "إذا انضم إلينا في فولفسبورغ وسارت الأمور بشكل جيد خلال الأسبوع، سيكون حتمًا خيارًا" ضد بايرن.



وكان دورتموند توقع غياب هالاند حتى مطلع العام المقبل عقب تعرضه لإصابة في مفصل وركه في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضد أياكس أمستردام الهولندي.



في غيابه، فشلت النروج قي التأهل إلى كأس العالم لتُنهي التصفيات في المركز الثالث الذي لا يخولها حتى خوض الملحق في آذار/مارس المقبل.