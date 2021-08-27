هالاند يخطف فوزًا قاتلاً لدورتموند أمام هوفنهايم

وتقدم أصحاب الأرض عبر الشاب الأميركي جيوفاني رينا (49)، قبل أن يعادل النمساوي كريستوف باومغارتنر للضيوف (61). إلا أن الانكليزي جود بيلينغهام سجل ما بدا هدف الفوز في الدقيقة 69.

وأدرك هوفنهايم التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة (90) ليبدو أن دورتموند سيفرط بالنقاط للمباراة الثانية تواليًا، إلا أن المهاجم الفتاك كان له رأي آخر مانحًا فريقه فوزه الثاني هذا الموسم (90+1).

ورفع دورتموند رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتًا من فوزين وخسارة، فيما مني هوفنهايم بالهزيمة الأولى وتجمد رصيده عند أربع نقاط.

