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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

هالاند يخطف فوزًا قاتلاً لدورتموند أمام هوفنهايم

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سجل النجم النروجي إرلينغ هالاند هدفًا في الوقت بدل الضائع ليمنح بوروسيا دورتموند فوزًا قاتلاً 3-2 على ضيفه هوفنهايم بعد دقيقة واحدة من تسجيل الأخير هدف التعادل، في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الألماني.

REUTERS

وتقدم أصحاب الأرض عبر الشاب الأميركي جيوفاني رينا (49)، قبل أن يعادل النمساوي كريستوف باومغارتنر للضيوف (61). إلا أن الانكليزي جود بيلينغهام سجل ما بدا هدف الفوز في الدقيقة 69. 

وأدرك هوفنهايم التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة (90) ليبدو أن دورتموند سيفرط بالنقاط للمباراة الثانية تواليًا، إلا أن المهاجم الفتاك كان له رأي آخر مانحًا فريقه فوزه الثاني هذا الموسم (90+1).

ورفع دورتموند رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتًا من فوزين وخسارة، فيما مني هوفنهايم بالهزيمة الأولى وتجمد رصيده عند أربع نقاط.
 

بوروسيا دورتموند هوفنهايم إرلينغ هالاند
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