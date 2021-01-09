هالاند يحرم لايبزيغ من الصدارة

في قمة المرحلة، فرض النروجي إرلينغ هالاند، العائد إلى الفريق الأسبوع الماضي بعد غياب لقرابة شهر بسبب الإصابة، نفسه نجماً للمواجهة بين دورتموند ومضيفه لايبزيغ بتسجيله الهدفين الثاني والثالث ولعبه دوراً مؤثراً في الهدف الأول الذي كان من نصيب الإنكليزي جايدون سانشو.

ورفع دورتموند رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما أخفق فريق المدرب يوليان ناغلسمان في استغلال خسارة بايرن ميونيخ الجمعة أمام مونشنغلادباخ (2-3)، لكي يعتلي الصدارة فبقي ثانياً بفارق نقطتين عن النادي البافاري بطل المواسم الثمانية الماضية.

ولم يقدم الفريقان شيئاً يذكر في الشوط الأول الذي شهد خسارة دورتموند جهود لاعب الوسط البلجيكي أكسل فيتسل بسبب إصابة على مستوى الكاحل، ما دفع المدرب إدين ترزيتش إلى استبداله بجان (30).

لكن دورتموند استهل الشوط الثاني بأفضل طريقة حين افتتح التسجيل بلعبة جماعية جميلة إثر هجمة مرتدة، فوصلت الكرة إلى هالاند المتوغل على الجهة اليمنى فعكسها إلى القائد ماركو رويس الذي حولها بكعب قدمه لسانشو، ليودعها الأخير الشباك (55).

وكان لايبزيغ قريباً من إدراك التعادل لكن الحظ عاند الإسباني داني أولمو بعدما ارتدت محاولته من القائم الأيمن (67).

وجاء ردّ دورتموند قاسياً بهدف ثان بعد لعبة جماعية جميلة أخرى بدأها هالاند بسلسلة من المراوغات قبل أن تعود الكرة إليه من عرضية لسانشو، فحولها برأسه في الشباك (71)، ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 84 بعد تمريرة بينية متقنة من رويس، مسجلاَ هدفه الثاني عشر في المركز الثاني خلف هداف بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي (20).

وقلّص لايبزيغ الفارق متأخراً عبر النروجي الآخر ألكسندر سورلوث بتسديدة من مسافة قريبة بعدما تابع رأسيته التي صدها الحارس السويسري رومان بوركي (89).

شالكه يفك صيامه لعام عن الانتصارات

واقتنص شالكه انتصاره الأول منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي بفضل الأميركي ماثيو هوب الذي سجل ثلاثية في مرمى هونهايم 42 و57 و63 قبل أن يضيف المغربي أمين الحارث الرابع وقف أيضاً خلف الأهداف الثلاثة الأولى (80).

وكان شالكه يخوض مباراته الثانية بقيادة مدربه الجديد السويسري كريستيان غروس الذي استلم المهمة خلفاً لمانويل باوم المقال من منصبه بعد 79 يوماً فقط على توليه المهمة.

وبهذا الفوز الذي طال انتظاره قرابة عام من الزمن، ترك شالكه المركز الأخير لماينتس الذي خسر السبت على أرضه أمام إينتراخت فرانكفورت بهدفين سجلهما البرتغالي أندريه سيلفا من ركلتي جزاء 24 و72.

وعمق فرايبوغ جراح كولن بعدما اكتسحه بخماسية نظيفة، مسدياً خدمة لشالكه بما أن الخاسر يحتل المركز الخامس عشر بفارق نقطة أمام أرمينيا بيليفيد السادس عشر وأربع أمام الفريق الأزرق الملكي.

تعثر ليفركوزن مجدداً

فرّط باير ليفركوزن بنقطتين ثمينتين لصراعه على الصدارة، وذلك بتعادله على أرضه مع فيردر بريمن 1-1.

ووجد فريق المدرب الهولندي بيتر بوس نفسه السبت متخلفاً أمام ضيفه بريمن في الدقيقة 52 بهدف التركي عمر توبراك، إلا أنّ التشيكي باتريك تشيك أنقذه من هزيمة ثالثة بإدراكه التعادل في الدقيقة 70.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن لايبزيغ وأربع عن بايرن ميونيخ.

وانتهت المواجهة بين أونيون برلين وفولفسبورغ بالتعادل (2-2).



