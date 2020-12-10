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كرة القدم

هالاند يتلقى العلاج في قطر

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني أن مهاجمه النرويجي الشاب إرلينغ هالاند الغائب عن الملاعب حتى يناير المقبل بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية، تلقى إذناً الخميس بالخضوع للعلاج في قطر.

AFP

وسجل هالاند البالغ من العمر 20 عاما، 17 هدفاً في 13 مباراة هذا الموسم منها ستة خلال أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وأكد مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر الأسبوع الماضي أن النرويجي سيغيب حتى كانون الثاني/يناير.

وكان غياب هالاند ملحوظاً عن المباراة ضد لاتسيو الإيطالي الأربعاء الماضي ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا وضمن تأهله إلى دور الـ16 بتعادله بهدف لمثله.

أوضح المدير الرياضي للنادي ميكايل زورك بعد وصول هالاند إلى قطر "كانت رغبته في متابعة العلاج هناك".
وأضاف أن اللاعب "محاط بخبراء على اتصال وثيق بقسمنا الطبي، ولهذا السبب وافقنا على طلبه".

وبرر المدير الرياضي قرار النادي بالإشارة إلى أنه يتوقع من اللاعب "الالتزام بإجراءات النظافة المعمول بها والعودة إلى ألمانيا قبل عيد الميلاد".                                   

بوروسيا دورتموند الألماني ارلينغ هالاند
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