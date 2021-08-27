هاري كاين يقود توتنهام نحو دور المجموعات من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي

وسجل كل من هاري كاين (9 و35) والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو (70) أهداف الفريق الإنكليزي الذي انهزم ذهاباً بهدف دون مقابل.

وبلغ فريق روما الإيطالي الدور ذاته بفوزه على طرابزون سبور التركي 3-صفر.

وسجل كل من برايان كريستانتي (20) و نيكولو زانيولو (65) وستيفان الشعراوي (84) ثلاثية الفريق الإيطالي.

يذكر أن مواجهة الذهاب قد انتهت لصالح الفريق الإيطالي بنتيجة 2-1.

وحصدت أندية بارتيزان بلغراد الصربي وباوك سالونيكا اليوناني وجينت البلجيكي وسسكا صوفيا البلغاري وكوبنهاجن الدنماركي و فينورد روتردام الهولندي ورين الفرنسي وبازل السويسري بطاقة العبور إلى دور المجموعات.