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كرة القدم

نيمار لن يخوض أي مباراة مع "الباريسي" قبل بداية الدوري!!

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كشفت صحيفة "ليكيب" الأحد أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم في 11 آب/أغسطس.

Reuters

وأشارت الصحيفة الرياضية اليومية الى أن البرازيلي الذي لم يقم الألماني توماس توخل باختياره ضمن التشكيلة التي واجهت إنتر ميلان الإيطالي (5-6 بركلات الجريح بعد التعادل 1-1) وديا السبت "لن يخوض أيضا المباراة ضد إف سي سيدني الأسترالي المقررة الثلاثاء في سوجو".

ولن يخوض نيمار أيضا مباراة كأس الأبطال الفرنسية ضد رين السبت المقبل في شينزن الصينية بسبب الإيقاف.

وشكل نيمار محور التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الاسباني، والذي انتقل منه الى صفوف سان جرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو.

وسيبقى نيمار العائد الى التدريبات بعد تعافيه من اصابة في الكاحل، مع المدافع بريسنل كيمبيمبي المصاب بدوره في عضلات المحالب والبطن، في معسكر النادي الباريسي في شينزن طيلة جولته الآسيوية.

وفي حال استمر نيمار مع النادي الباريسي فإن مباراته الأولى معه ستكون ضد نيم في افتتاح الدوري في 11 آب/أغسطس المقبل.

نيمار دا سيلفا باريس سان جيرمان
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