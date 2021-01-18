English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

نيفيل يترك منصبه كمدرب لمنتخب سيدات إنكلترا

من قبل

أعلن الاتحاد الانكليزي الاثنين أنّ فيل نيفيل مدرب منتخب إنكلترا النسائي للعبة الشعبية استقال من منصبه بصورة فورية.

Reuters

ودخل نيفيل (43 عاماً) لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا السابق في مفاوضات مع نادي إنتر ميامي الأمريكي ويتوقع أن يتولى تدريبه.

وقال الاتحاد الإنكليزي للقدم في بيان إنّه سيعيّن مدرباً مؤقتاً للمنتخب النسائي لحين تولي الهولندية سارينا فيخمان المهمة بعد أولمبياد طوكيو الصيفي المؤجل في أب المقبل حسب الاتفاق.

وتعمل فيخمان حاليا مدربة للمنتخب النسائي الهولندي، وكان الاتحاد الإنكليزي عيّن فيخمان في أغسطس الماضي لتقود الفريق في البطولة الأوروبية وفي تصفيات كأس العالم 2023.

وكان من المقرر أن يقود نيفيل المنتخب النسائي البريطاني في الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة في العاصمة اليابانية.
 

منتخب إنكلترا فيل نيفيل
السابق الأهلي يهدر نقطتين ثمينتين في
اقرأ
الأهلي يهدر نقطتين ثمينتين في الصراع على الصدارة
التالي بوكا جونيورز يتوج بأول نسخة من
اقرأ
بوكا جونيورز يتوج بأول نسخة من كأس دييغو مارادونا

آخر الأحداث