نيفيل يترك منصبه كمدرب لمنتخب سيدات إنكلترا

ودخل نيفيل (43 عاماً) لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا السابق في مفاوضات مع نادي إنتر ميامي الأمريكي ويتوقع أن يتولى تدريبه.

وقال الاتحاد الإنكليزي للقدم في بيان إنّه سيعيّن مدرباً مؤقتاً للمنتخب النسائي لحين تولي الهولندية سارينا فيخمان المهمة بعد أولمبياد طوكيو الصيفي المؤجل في أب المقبل حسب الاتفاق.

وتعمل فيخمان حاليا مدربة للمنتخب النسائي الهولندي، وكان الاتحاد الإنكليزي عيّن فيخمان في أغسطس الماضي لتقود الفريق في البطولة الأوروبية وفي تصفيات كأس العالم 2023.

وكان من المقرر أن يقود نيفيل المنتخب النسائي البريطاني في الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة في العاصمة اليابانية.

