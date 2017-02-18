نيس يرتقي إلى الوصافة ويترقب باريس سان جيرمان

ويدين نيس بالفضل في الهدف الوحيد للاعبه ويلان سيبريان (15).

ويملك نيس حتى الآن 56 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان، الذي ييستضيف غداً تولوز، وسيكون مرشحاً لانتزاع الفوز ومعها الوصافة، إلاّ في حال حدوث مفاجأة غير متوقعة.

وطرد الحكم، المهاجم المشاكس الإيطالي ماريو بالوتيلي بعد تبادله كلمات عنيفة معه في الدقيقة 68 إثر لعبة مشتركة خشنة بين الإيطالي ومدافع من لوريان.

وهي المرة الثانية التي يطرد فيها بالوتيلي هذا الموسم بعد الأولى في المباراة ضد بوردو (صفر-صفر) في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

من جهته، اقترب أولمبيك مرسيليا السادس حالياً من كوكبة المقدمة عقب نجاحه في تجاوز رين بثنائية نظيفة.

وخاض مرسيليا المباراة في غياب هدافه بافيتمبي غوميس الذي سيبتعد عن الملاعب لحوالي ستة أسابيع بداعي الإصابة بتمزق في ركبته.

وسجّل غوميس هذا الموسم 16 هدفاً ويحتل المركز الثالث في ترتيب أفضل الهدّافين بالتساوي مع مهاجم موناكو الكولومبي راداميل فالكاو.

وانتظر مرسيليا مرور حوالي ساعة ليفتتح التسجيل بواسطة مهاجمه الكاميروني كلينتون نجي العائد من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية والتي توّج فريقه بلقبها (59)، ثم حسم فلوريان توفان النتيجة في مصلحة أصحاب الأرض بتسديدة ماكرة (64).

بهذا الفوز أضحى فريق الجنوب سادساً برصيد 39 نقطة متخلفاً بفارق الأهداف مؤقتاً عن سانت إتيان الخامس والذي سيلعب غداً على أرض مونبيلييه، في حين بقي رين عاشراً برصيد 33 نقطة.

وتنتظر مرسيليا مباراة صعبة الأسبوع المقبل حيث يخوض مواجهة الكلاسيكو ضد باريس سان جيرمان.

وفي باقي المبارايات، سقط كان أمام ضيفه ليل بهدف سجّله أنور الغازي في الدقيقة 70 من المباراة التي أكملها الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 بعد طرد المالي أداما سوماورو.

وكان الغازي المغربي الأصل الهولندي الجنسية انتقل إلى صفوف ليل قادماً من أياكس في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

كما تغلّب أنجيه على نانسي بهدف دون رد، سجّله جوناثان بامبا في الدقيقة الخامسة.

وتعادل ماتز مع نانت 1-1 بفضل هدف في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء نفذها المالي شيخ دياباتيه (1+90)، وذلك بعدما افتتح فالنتان رونجيه التسجيل للضيوف في الدقيقة 68.

وكان موناكو المتصدر افتتح المرحلة أمس الجمعة وسقط في فخ التعادل 1-1 مع باستيا وهو يحتل الريادة برصيد 59 نقطة.