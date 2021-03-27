نيجيريا إلى النهائيات بعد تعادل ليسوتو وسيراليون

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب النيجيري احتلال أحد المركزين الأولين المؤهلين الى النهائيات، إذ يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط من اربع مباريات، مقابل 7 لبنين (4 مباريات) 4 لسيراليون (خمس مباريات) وثلاث لليسوتو (5 مباريات).

ويكفي بنين نقطة واحدة من مباراتها ضد نيجيريا في العاصمة بورتو نوفو مساء لتلحق بها الى النهائيات القارية.

وسافر منتخب "النسور الخارقة" على متن قارب إلى بنين بسبب الطرق السيئة والوعرة بين البلدين، إلى جانب العديد من البروتوكولات المطلوبة لرحلة قصيرة عبر الحدود.

ولحقت نيجيريا المتوجة ثلاث مرات آخرها عام 2013، إلى النهائيات بالكاميرون المضيفة، مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو (الثانية)، غانا (الثالثة)،

الغابون وغامبيا (الرابعة)، المغرب (الخامسة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزيمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة)، كوت ديفوار (الحادية عشرة)، فيما تتنافس المنتخبات الأخرى على البطاقات السبع الاخيرة.



