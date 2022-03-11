نويندورف رئيساً جديداً للاتحاد الألماني لكرة القدم

ويقع على عاتق نويندورف (60 عاماً)، المتحدث السابق باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني والذي شغل منذ عام 2012 ولمدة خمسة أعوام منصب وزير الدولة في ولاية شمال الراين وستفاليا، تلميع صورة أكبر منظمة رياضية في ألمانيا والّتي تضم أكثر من 7 ملايين مرخّص لهم بممارسة كرة القدم.

قال السياسي السابق "علينا الحفاظ على الاتحاد معاً"، مضيفاً "أي شخص لا يتماشى مع التغيير الثقافي سوف يجعلني خصماً قوياً".

ودعا نويندورف الذي بدأ مسيرته المهنية صحافياً قبل انتقاله إلى السياسة في عام 2003 إلى الوحدة داخل اتحاد الكرة الألماني الغارق في سلسلة من الفضائح في السنوات الأخيرة.