نهضة بركان يتوّج باللقب على حساب الوداد الرياضي July 28, 2022 23:56 توّج فريق نهضة بركان بلقب كأس العرش المغربي عقب فوزه في النهائي على الوداد الرياضي بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي. AFP ونجح فريق نهضة بركان في الظفر بلقب كأس العرش المغربي للمرة الثانية في تاريخه. ** الصورة من الأرشيف نهضة بركان الوداد الرياضي السابق الزمالك يواصل سلسلة نتائجه الإ اقرأ التالي - آخر الأحداث July 28, 2022 23:56 نهضة بركان يتوّج باللقب على حساب الوداد الرياضي July 28, 2022 23:37 الزمالك يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية July 28, 2022 22:09 الإسباني مورينو مدرباً جديداً لفريق الشباب السعودي July 28, 2022 21:55 كوندي يبحث عن كتابة اسمه بأحرف من ذهب في برشلونة July 28, 2022 21:14 أرنولد: "نأمل في التتويج بكأس العالم" July 28, 2022 21:13 نوتنغهام فورست يسعى لضم رامسي July 28, 2022 21:09 ماك نيل إلى إيفرتون قادماً من بيرنلي July 28, 2022 21:07 تعرف على آخر أخبار إصابة الفرنسي بول بوغبا July 28, 2022 20:09 هالر سيغيب لعدة أشهر عن الملاعب July 28, 2022 20:05 إيفرتون يتعاقد مع لاعب من سبورتينغ لشبونة