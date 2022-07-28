نهضة بركان يتوّج باللقب على حساب الوداد الرياضي

July 28, 2022 23:56 توّج فريق نهضة بركان بلقب كأس العرش المغربي عقب فوزه في النهائي على الوداد الرياضي بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي.