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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة القدم

نهضة بركان يتوّج باللقب على حساب الوداد الرياضي

توّج فريق نهضة بركان بلقب كأس العرش المغربي عقب فوزه في النهائي على الوداد الرياضي بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي.

AFP

ونجح فريق نهضة بركان في الظفر بلقب كأس العرش المغربي للمرة الثانية في تاريخه. 

** الصورة من الأرشيف 
 

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