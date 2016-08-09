نهائي كأس السوبر الأوروبية ... إحصائيات وأرقام

أحمد النفيلي

يترقب جمهور وعشاق كرة القدم العالمية الثلاثاء كأس السوبر الأوروبية، التي تعد الافتتاح الرسمي لموسم كرة القدم الجديد في القارة العجوز، حيث سيلتقي ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا مع مواطنه أشبيليه بطل الدوري الأوروبي لثلاث مرات متتالية.

المباراة ستنطلق في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيحتضنها إستاد ليركندال في مدينة تروندهايم النرويجية.

ولاشك أن البطولة التي انطلقت عام 1972 وفاز بأول ألقابها أياكس الهولندي تعج بالحقائق والإحصاءات اللافتة نجملها في النقاط التالية.

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1. يحمل كل من برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي الرقم القياسي في عدد الألقاب في كاس السوبر برصيد 5 ألقاب لكل منهما وبرشلونة هو حامل اللقب عام 2015 بالفوز على أشبيليه ذاته بركلات الترجيح 5-4 عقب تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي 4-4، فيما كان آخر لقب لميلان عام 2007.

2. خاض كل من ريال مدريد وأشبيليه كأس السوبر الأوروبية خمس مرات وحصل أشبيليه على لقب وحيد كان عام 2006 مقابل لقبين لريال مدريد عامي 2002 و2014.

3. برشلونة هو أكثر الفرق الأوروبية ظهوراً في كأس السوبر الأوروبي برصيد 9 مرات 5 انتهت بفوزه بالمركز الأول أعوام (1992 – 1997 – 2009 – 2011- 2015) و4 انتهت بحصوله على المركز الثاني (1997 – 1982 – 1989- 2006) .

4. فريقا نوتنغهام فوريست وأستون فيلا الإنكليزيان هما الوحيدان اللذان توجا باللقب ويلعبان حالياً في دوري الدرجة الثانية في بلادهما نوتنغهام توج بطلاً عام 1979 ، وأستون فيلا بطل نسخة 1982.

5. أكثر اللاعبين فوزاً باللقب هما البرازيلي دانييل ألفيش مع برشلونة وأشبيليه والإيطالي باولو مالديني مع ميلان وكلاهما حصد اللقب 4 مرات.

6. أكثر مدرب فوزاً باللقب هو الإسباني بيب غوراديولا مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني سابقاً ومانشستر سيتي الإنكليزي حالياً ورفع كأس البطولة 3 مرات.

7. لاعب واحد فقط في تاريخ البطولة تمكن من تسجيل 3 أهداف (هات ريك) في مباراة اللقب هو الكولومبي رداميل فالكاو مهاجم أتلتيكو مدريد السابق الذي أحرز 3 أهداف خلال فوز فريقه على تشيلسي الإنكليزي 4-1 في نسخة عام 2012.

8. الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الوحيد الذي سجل هدفين من ركلتين حرتين خلال مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي وكان ذلك في مرمى أشبيليه ذاته عام 2015.

9. ثمانية لاعبين سجلوا 3 أهداف في نسخ كأس السوبر هم (من لاعبي الجيل الحالي ليونيل ميسي ورداميل فالكاو وكلاهما سجل 3 أهداف).

10. 12 لقباً أحرزتها الأندية الإسبانية بواقع 5 لبرشلونة و2 لريال مدريد و2 لفالنسيا و2 لأتلتيكو مدريد ولقب وحيد لأشبيليه.