نهائي كأس أمير دولة قطر على استاد أحمد بن علي

استاد أحمد بن علي المونديالي 🏟️🤩!



يستضيف نهائي أغلى الكؤوس يوم 12 مايو 2023 لنسخة رقم 51 للبطولة😍.#كأس_الأمير 🏆 pic.twitter.com/kX1UcbfJU1 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) April 19, 2023

وذكر الاتحاد القطري في تغريدة له " استاد أحمد بن علي المونديالي يستضيف نهائي أغلى الكؤوس يوم 12 مايو 2023 لنسخة رقم 51 للبطولة".

ويلعب يوم الاثنين القادم نصف النهائي الأول من المسابقة بين الشحانية والسد ويوم الثلاثاء السيلية والعربي.