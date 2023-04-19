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كرة القدم

نهائي كأس أمير دولة قطر على استاد أحمد بن علي

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أعلن الاتحاد القطري لكرة عن إقامة نهائي كأس أمير دولة قطر على استاد أحمد بن علي المونديالي.

Reuters

وذكر الاتحاد القطري في تغريدة له " استاد أحمد بن علي المونديالي يستضيف نهائي أغلى الكؤوس يوم 12 مايو 2023 لنسخة رقم 51 للبطولة".

ويلعب يوم الاثنين القادم نصف النهائي الأول من المسابقة بين الشحانية والسد ويوم الثلاثاء السيلية والعربي.

 

السد الشحانية كأس أمير دولة قطر
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