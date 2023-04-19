نهائي كأس أمير دولة قطر على استاد أحمد بن علي

وذكر الاتحاد القطري في تغريدة له " استاد أحمد بن علي المونديالي يستضيف نهائي أغلى الكؤوس يوم 12 مايو 2023 لنسخة رقم 51 للبطولة".
ويلعب يوم الاثنين القادم نصف النهائي الأول من المسابقة بين الشحانية والسد ويوم الثلاثاء السيلية والعربي.
وذكر الاتحاد القطري في تغريدة له " استاد أحمد بن علي المونديالي يستضيف نهائي أغلى الكؤوس يوم 12 مايو 2023 لنسخة رقم 51 للبطولة".
ويلعب يوم الاثنين القادم نصف النهائي الأول من المسابقة بين الشحانية والسد ويوم الثلاثاء السيلية والعربي.
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